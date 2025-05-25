محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد – صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بمستشفى الرمد بمدينة أسيوط، وذلك في إطار حرصه على رفع كفاءة المنظومة الصحية وضمان جاهزية المستشفيات لتلبية احتياجات المرضى.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة كرستين تادرس، مدير المستشفى، وعلي سيد، وكيل وزارة العمل، وإيهاب عبد الحميد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب عدد من القيادات الصحية.

شملت الجولة تفقد عدد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، من بينها قسم المعمل وسحب العينات، ومركز المعلومات، ووحدة أبحاث العيون، حيث استمع المحافظ إلى شرح مفصل من المسؤولين حول آليات العمل والتجهيزات المتوفرة بكل قسم.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع المرضى ومرافقيهم، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الرعاية الصحية، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين يأتيان في صدارة أولويات الدولة.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية استمرار تطوير الأداء داخل المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتقديم الخدمة الطبية بما يليق بالمواطن المصري، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الأطقم الطبية ودورهم الحيوي في تقديم الرعاية

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كما استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى والملاحظات من مرافقي المرضى، ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بشكل عاجل، بما يضمن راحة المرضى ورضاهم عن مستوى الخدمة.