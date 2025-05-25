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"بسبب بقرة".. فلاح وأولاده يقتلون جارتهم في كفر الشيخ

07:58 ص الأحد 25 مايو 2025

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كفر الشيخ - إسلام عمار:


شهدت قرية "7 العنابر" التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ جريمة مروعة، حيث لقيت سيدة مصرعها وأُصيب اثنان من أفراد أسرتها، إثر اعتداء من فلاح وأبنائه بسبب خلاف على بقرة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بوصول ثلاثة مصابين إلى مستشفى الحامول المركزي، بينهم السيدة "صباح.م.ح.س" (47 عامًا) التي نُقلت لاحقًا إلى مستشفى بلطيم المركزي حيث توفيت متأثرة بإصابتها.

التحريات كشفت أن الجريمة وقعت بعد مشادة كلامية بين المجني عليها والمتهمين بسبب تعدي بقرة على أرضهم الزراعية وتناولها الماء من مروى خاص بهم. المتهمون الأربعة اقتحموا منزل الضحية واعتدوا عليها وأفراد أسرتها باستخدام أسلحة بيضاء.

تم القبض على المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

حُرر المحضر رقم 9221 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة الحامول، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بسبب بقرة فلاح وأولاده يقتلون جارتهم كفر الشيخ
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