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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

05:30 م السبت 24 مايو 2025

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل، على طريق الجيش في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل، أمام وحدة الإسعاف، فجرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة: "إسلام.م.إ"، 19 عامًا، كسر بالساق اليمنى، و "رضا.ر.ي"، 21 عامًا، و "مروة.ش.م"، 30 عامًا، و "نورهان.أ.ن"، 5 أعوام، و "سعاد.ع.أ"، 38 عامًا، وجميعهن مصابات بسحجات و كدمات متفرقة، و "أحمد.ف.م"، 25 عامًا، كسر بالقدم اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة

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حادث تصادم تصادم ميكروباص بني سويف
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