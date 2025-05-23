إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي :



أصيب 3 أشخاص، بطلق ناري خرطوش، إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية ساحل دراو، مركز نقادة، غربي محافظة قنا.



جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بإصابة 3 أشخاص بطلق ناري خرطوش إثر مشاجرة في قرية ساحل دراو.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتقرر نقل المصابين إلى مستشفى طوخ التكاملي التابعة لمركز نقادة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.







