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محافظ أسوان يفاجئ محلات الجزارة والمخابز كوم أمبو لمتابعة الأسعار

05:00 م الجمعة 23 مايو 2025
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    محافظ أسوان يفاجئ محلات الجزارة والمخابز كوم أمبو لمتابعة الأسعار (2)
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يفاجئ محلات الجزارة والمخابز كوم أمبو لمتابعة الأسعار (4)
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يفاجئ محلات الجزارة والمخابز كوم أمبو لمتابعة الأسعار (5)
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يفاجئ محلات الجزارة والمخابز كوم أمبو لمتابعة الأسعار (3)
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أسوان – إيهاب عمران:

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة مفاجئة شملت عددًا من محلات الجزارة والمخابز البلدية بمركز ومدينة كوم أمبو، وذلك لمتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضبط الأسعار ومحاربة أي شكل من أشكال الاحتكار أو البيع بأسعار مرتفعة غير مبررة، بالإضافة إلى التأكد من جودة رغيف العيش ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأعطى المحافظ توجيهاته بضرورة تكثيف الرقابة التموينية بشكل مستمر على المحلات التجارية والهايبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية، مع إلزامهم بالإعلان الواضح عن الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد د. إسماعيل كمال أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يُعتبر توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين أولوية قصوى ضمن خطط العمل التنفيذي، بهدف تحسين مستوى المعيشة وضمان استقرار الأسواق في المحافظة.

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إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة مفاجئة محلات الجزارة
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