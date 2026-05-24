رئيس وزراء باكستان: أهنئ الرئيس ترامب على جهوده الاستثنائية في سبيل السلام

كتب : وكالات

04:32 ص 24/05/2026

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفها بـ"الجهود الاستثنائية في سبيل السلام"، عقب الاتصالات المكثفة الجارية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

قال شريف، إن المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع قادة الإمارات والسعودية وقطر وتركيا ومصر والأردن وباكستان كانت "مثمرة ومفيدة للغاية"، مؤكدا أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مثل إسلام آباد خلالها.

وأضاف أن باكستان ستواصل جهودها السلمية بكل إخلاص، معربا عن أمله في استضافة الجولة المقبلة من المحادثات قريبا.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أن اتفاق السلام المرتقب مع إيران أصبح شبه مكتمل، مشيرا إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون جزءاً من الاتفاق المتوقع.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين كبار أن طهران وافقت على مذكرة تفاهم تشمل وقف القتال وفتح مضيق هرمز، مع تأجيل الملفات النووية إلى مرحلة تفاوضية لاحقة، وفقا لسكاي نيوز.

