مصرع شاب مجهول الهوية صدمه قطار ركاب بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، إثر اصطدام قطار ركاب به بمحطة سكة حديد كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة كفر الدوار، إخطارًا باصطدام قطار ركاب بشخص، بمحطة السكة الحديد بكفر الدوار، اتجاه القاهرة، جرى الدفع بسيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الإسم والعنوان، ببتر بالقدمين ونزيف بالمخ، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.