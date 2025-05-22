إحالة أوراق عاملين وسائق للمفتي بتهمة قتل شخص بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، إحالة أوراق عاملين وسائق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم على ما اقترفوه، لاتهامهم بمشاركة طالب بقتل شخص بأسلحة نارية، وذلك إثر خلاف سابق بينهما، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمد أ ع م" 32 سنة، عامل، و "إبراهيم ه إ ع" 27 سنة، عامل، و"عبد الحميد ح ع ف" 34 سنة، سائق، و"كريم م أ م" 16 سنة، طالب، في الجناية رقم 34647 لسنة 2024 القناطر الخيرية المقيدة برقم 4394 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم بتاريخ 2024/6/14 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حال كون المتهم الرابع طفل تجاوز خمس عشرة سنة ولم يتجاوز سنه ثماني عشر سنة، قتلوا المجني عليه علاء شعبان صلاح الدين حسن عمداً مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم، على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آلية، على إثر خلاف سابق بين الأول والمجني عليه وتوجهوا قاصدين مكان تواجده مدججين بتلك الأسلحة وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية استقرت بجسده فأخرجوه على إثرها بدمائه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين، أحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بندقية آلية سريعة الطلقات) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

واختتم أمر الإحالة أنهم أحرزوا ذخائر - 6 طلقات - مما تستعمل في السلاح الناري أنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.