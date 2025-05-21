مصرع طفل غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى طالب في المرحلة الإعدادية، مصرعه، اليوم الأربعاء، غرقًا أثناء استحمامه في مياه نهر النيل المار بقرية الصافية التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد إبراهيم مشرف، مأمور مركز شرطة دسوق حول تلقي مركز الشرطة بلاغًا بمصرع الطفل "محمد.أ.ا"، 14 عامًا، طالب بالمرحلة الاعدادية، ويقيم بقرية الصافية التابعة لمركز دسوق غرقًا في مياه نهر النيل أمام القرية.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث محل البلاغ وتبين من التحقيقات الأولية أنه أثناء استحمام الطالب المتوفى في مياه نهر النيل فرع رشيد أمام القرية مسقط رأسه مع زملائه لقى مصرعه غرقًا.

جرى انتشال جثة الطالب من مياه نهر النيل وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

خُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.