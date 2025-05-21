توريد 550 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:



أعلن المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح المحلي حتى اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، بلغ 550,870 طنًا و780 كيلو إلى المواقع التخزينية بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن الكميات الموردة أمس فقط بلغت 7,258 طنًا و443 كيلو.



من جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية محصول القمح كونه أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنشيط الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير التسهيلات اللازمة لتوريد المحصول وتخزينه بشكل آمن.



كما شدد وكيل وزارة التموين على الالتزام الكامل بشروط التخزين في الشون والصوامع، والتي تشمل: حظر استخدام الشون الترابية في التخزين أو كمراكز تجميع، توافر طرق ممهدة للوصول إلى مواقع التخزين، وجود أرضيات أسمنتية أو أسفلتية خالية من الشقوق والتكسيرات، إحاطة الموقع بسور مناسب، وجود مشمعات تغطية بحالة جيدة تتناسب مع الطاقة التخزينية.



وفي السياق ذاته، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة التي تم حصادها حتى الآن بلغ 367,573 فدانًا من أصل 370,183 فدانًا مزروعة بالقمح هذا الموسم، منوهًا بضرورة التزام المزارعين بتوريد المحصول إلى الصوامع والشون المطورة لتقليل الفاقد وتحقيق الاستفادة القصوى.



وأكد أن الدولة مستمرة في دعم المزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بدء موسم الحصاد وحتى الانتهاء من أعمال التوريد.

