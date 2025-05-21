الفوج الثالث.. 525 حاجًا يغادرون ميناء نويبع إلى الأراضي المقدسة

جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تنفيذ خطة تفويج حجاج البر لموسم حج 1446 هجرية – 2025 ميلادية، وسط منظومة تشغيل دقيقة وإجراءات احترازية وتنظيمية مشددة، لضمان توفير أقصى درجات الراحة والأمان لضيوف الرحمن.

وشهد ميناء نويبع البحري صباح اليوم الأربعاء، مغادرة الفوج الثالث من حجاج البر، والذي ضم 525 حاجًا على متن 12 باص حج عبر العبارة "سينا" التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة، وذلك في إطار جدول زمني منضبط يضمن انتظام الرحلات ويُراعي القدرة الاستيعابية للميناء والعبارات.

وتستعد الهيئة لتفويج الفوج الرابع من الحجاج عبر العبارة "آيلة"، والذي يضم 11 باص حج، ضمن تنسيق كامل مع شركاء التشغيل والأجهزة المعنية بميناء نويبع، لتأمين انتقال الحجاج بسلاسة إلى ميناء العقبة، ومنه إلى الأراضي المقدسة.

وقال اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إن جميع وحدات الهيئة تعمل بكفاءة عالية وتنسيق محكم لضمان تفويج آمن ومنتظم، وذلك وفقًا لخطة تشغيل اعتمدت على التكامل بين الجهات السيادية والأمنية والطبية والملاحية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن الهيئة رفعت حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى منذ انطلاق أولى الرحلات، مع المتابعة اللحظية لحركة العبارات وتدفق باصات الحج.

وأكد أن صالات السفر جرى تجهيزها بكافة الاحتياجات اللازمة، من أماكن انتظار مكيفة، وخدمات طبية وإرشادية، إلى جانب دعم خاص لكبار السن وذوي الهمم، إضافة إلى تسريع إجراءات الجوازات والتفتيش، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات، والجمارك، والحجر الصحي.