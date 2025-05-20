مكتبة الإسكندرية تبحث تعزيز التعاون مع "بريماكوف" الروسي (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:



بحث مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد زايد، سبل التعاون الثقافي مع فكتوريا كارسليفا، مدير مركز "يفغيني بريماكوف"؛ وارسيني ماتشينكو، القائم بأعمال مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، وذلك خلال لقاء جمع الجانبين اليوم الثلاثاء بحضور عدد من مسؤولي المكتبة.



وخلال اللقاء، أكد زايد عمق العلاقات المصرية الروسية، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام بتعلم اللغة العربية في دول مثل روسيا والصين واليابان، مقابل توجه متزايد نحو الشرق.



كما أبدى ترحيبه بالتعاون مع مركز بريماكوف، مشددًا على أهمية صياغة مذكرة تفاهم تتيح تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين في مجالات المكتبات والمتاحف. وأكد أن الثقافة والعلم يجب أن يكونا عاملين رئيسيين في تحقيق السلام العالمي.



من جهتها، أعربت كارسليفا عن رغبة مركز بريماكوف في تعزيز التعاون مع مكتبة الإسكندرية، مشيرة إلى إطلاق المركز برنامجين للشباب بالتعاون مع متحف أرميتاج في سان بطرسبورج ومكتبة لينين الحكومية، بهدف استقطاب العاملين بالمكتبة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا للاستفادة من هذه المبادرات.



يُذكر أن مركز بريماكوف يحمل اسم "يفغيني بريماكوف"، رئيس الوزراء الروسي الأسبق، الذي كان صحفيًا بارزًا ومؤلفًا للعديد من الكتب حول الشرق الأوسط، وعمل في الاستخبارات الروسية خلال حقبة الاتحاد السوفيتي.