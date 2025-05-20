سفراء أفارقة يدعمون مرضى سرطان الصعيد في مستشفى الأورام بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

استقبلت مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، وفدًا من سفراء دول إفريقية سفراء مالى ومالاوي وبوركينافاسو وليبريا بحضور مجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان، لإدخال البهجة والسعادة للمرضي، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي، لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.

أبدى الوفدي الأفريقي، إعجابه الشديد بالإمكانيات الطبية والخدمات المجانية اللي بتقدمها المستشفيات، وأكدوا إن المستوى يضاهي أكبر المستشفيات العالمية، مؤكدين أن شفاء الأورمان.، نموذج مصري مشرف في رعاية مرضى السرطان ودعم التعاون الإفريقي.

وتفقد الوفد، خلال جولتهم على أقسام المستشفى المختلفة بدءًا من قسم الاستقبال وغرف علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف الأشعة وبنك الدم المتكامل و معمل الباثولوجي، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بزيارة المستشفي لما لمسوه من مستوى طبي متقدم .

ومن جانبه رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بالوفد الأفريقى رفيع المستوى، لزيارة المستشفى، للتعرف على إمكانيات المستشفى ، في إطار الزيارات التبادلية مع دول العالم، وتقديم الدعم المادى والمعنوى الذى يساهم في دعم الأطفال مرضى السرطان ، وكذلك يصب لصالح المرضى في المستشفى والمساهمة في رفع نسب الشفاء للمرضى.