أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع وفد من الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة التربية والتعليم، وممثلي الشؤون القانونية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025.

شارك في الاجتماع محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات الوزارة، من بينهم أيمن الوكيل، وعصام الطوخي، وفرج عبد العظيم، إلى جانب ممثلي الشؤون القانونية من مختلف الإدارات التعليمية.

وخلال اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور اللجان القانونية وتطبيق أحكام القانون رقم 205 لسنة 2020، والقرار الوزاري رقم 34، بشأن مكافحة الغش، مؤكدًا أن أي مخالفات يتم رصدها سواء من خلال غرف العمليات أو لجان الامتحانات ستُقابل بإجراءات رادعة وفقًا للقانون.

وأكد "أبو النصر" أهمية تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التعليمية والإدارية لضمان سير الامتحانات بسلاسة وفقًا للضوابط المنظمة.

كما وجه المحافظ بتشكيل فرق دعم سريع من مديري الإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتحقق من استيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال المراقبة والنظام والملاحظة داخل اللجان.

وفي ختام الاجتماع، أعرب اللواء هشام أبو النصر عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تمثل محطة مهمة في مسيرتهم التعليمية، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية لضمان إجراء الامتحانات في أجواء منضبطة وشفافة.