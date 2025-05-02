محافظ المنيا: توريد 111 ألف طن قمح إلى الصوامع هذا الموسم

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الجمعة، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها إلى الشون والصوامع المعتمدة على مستوى المحافظة منذ انطلاق موسم حصاد القمح 2025، بلغ 111 ألفًا و229 طنًا و560 كيلوجرامًا.

وشدد كدواني، على ضرورة تيسير إجراءات التوريد أمام المزارعين، والعمل على تذليل أية عقبات تعوق عملية التسليم، مع المتابعة الدقيقة لحالة التخزين داخل الشون والصوامع، مشيراً إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتحقيق المستهدف من كميات التوريد، بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات التنفيذية المعنية.

من جانبه، كشف المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المختصة لفحص وتقييم جودة الأقماح الموردة، وضمان انتظام عملية الاستلام وفقًا للمعايير المحددة، مع إعداد تقارير دورية لمتابعة سير عملية التوريد بكافة المواقع يوميًا.