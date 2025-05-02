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من أجل ثمرة توت.. طفل يسقط في المياه ويلقى مصرعه غرقًا بالمنوفية

03:05 م الجمعة 02 مايو 2025
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    ياسين أحمد عبد القادر زهو (2)
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المنوفية- أحمد الباهي:

لقى طفل بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه غرًقًا في الترعة الجارية بقريته، وذلك إثر سقوطه من أعلى شجرة توت في المياه.

وأفاد مصدر مقرب لأسرة المتوفى أن الطفل يُدعى "ياسين أحمد عبد القادر زهو"، طالب بالأزهر وحافظ للقرآن الكريم، وأثناء صعوده أعلى شجرة لتناول ثمارها "التوت"، سقط منها داخل المياه العميقة، ولعدم إجادته السباحة مات غرقًا، ونجح الأهالي في انتشال جثمانه.

وشُيع جثمان الفقيد عقب صلاة العشاء مساء أمس الخميس من مسجد المقابر بقرية منشأة سلطان، وسط حزن مئات المُشيعين.

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محافظة المنوفية انتشال جثمان مصرع طفل
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