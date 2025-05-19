انهيار جزئي لكوبري في البحيرة بسبب شاحنة مخالفة رغم صدور قرار غلقه

البحيرة – أحمد نصرة:

أعلنت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، تعرض كوبري يقع أعلى مصرف الينسون عند مصب الكيلو صفر لانهيار جزئي، إثر مرور شاحنة ثقيلة تزن 30 طنًا صباح اليوم، بالرغم من صدور قرار سابق بغلق الكوبري منذ 7 أبريل 2025.

وأوضح البيان أن الكوبري يتبع وزارة الموارد المائية والري، وكان مغلقًا رسميًا مع اتخاذ تدابير الحماية بوضع حواجز لمنع العبور، غير أن هذه الحواجز تمت إزالتها من قبل مجهولين، مما سمح بمرور الشاحنة والتسبب في الانهيار.

وأشار البيان إلى أن وزارة الري وجهت بسرعة التعاقد مع جهة تنفيذ متخصصة لإعادة إنشاء الكوبري وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، كما تم البدء في إزالة بقايا الهيكل المتهدم لحين بدء الأعمال الجديدة.

وأكدت المحافظة أن السائق المتسبب في الحادث تم التحفظ عليه، وتُجرى معه التحقيقات من قبل الجهات المختصة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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