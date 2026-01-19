نموذج حضاري.. السوق الجديد ببني مزار في قنا يقترب من الاكتمال (صور)

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، معدلات الإنجاز بمشروع إنشاء السوق الحضاري الجديد بمدينة بني مزار، والذي يُنفذ كنموذج رائد للمشاركة المجتمعية بالتعاون مع مجموعة الاتحاد للأعلاف والزيوت والصابون وشركائها.



ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير الأسواق وتحديث البنية التحتية للخدمات التجارية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء أسواق حضارية متكاملة توفر بيئة آمنة ومنظمة للتجار والمواطنين، وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الأعمال الجارية بالمشروع، واستمع إلى شرح تفصيلي من إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، والذي أوضح أن السوق بلغت نسبة الإنجاز 80% ويُقام على مساحة إجمالية 12,600 متر مربع.



كما يضم السوق 300 باكية لمختلف الأنشطة التجارية بنوعيها (الجملة والتجزئة)، بالإضافة إلى وحدة مرافق وإدارة السوق، ومسجد ودورات مياه، مع ممرات واسعة ونظام إنارة حديث، بما يسهم في القضاء على الأسواق العشوائية وتنظيم الحركة التجارية والمرورية داخل المدينة، وتحسين المظهر الحضاري لشارعي بورسعيد والجمهورية.

وأكد "كدواني" أن مشروع السوق الحضاري يجسد مفهوم التنمية الحضرية الحديثة التي تتبناها الدولة، مشيرًا إلى أن السوق تمثل نقلة نوعية لمحافظة المنيا، لما لها من دور في تعزيز الحركة الاقتصادية وإضفاء مظهر حضاري متميز، معربًا عن تطلعه إلى أن تكون نموذجًا يُحتذى به في باقي مراكز المحافظة.

وشدد "كدواني" على أن العمل يسير بخطى متسارعة للانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية في المواعيد المحددة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين اليومية.



ووجّه المحافظ رسالة طمأنة لتجار التجزئة والباعة الجائلين، مؤكداً أن المحافظة ستوفر جميع الإمكانات والخدمات اللوجستية ووسائل النقل لضمان سير العمل بكفاءة، دون تحميل التجار أي أعباء مالية إضافية، بهدف نقلهم من العشوائية إلى مكان آمن ومجهز بالكامل.

من جانبه، أشاد المهندس أيمن طوبار، العضو المنتدب لشركة الاتحاد، بالدعم الكامل من المحافظة، مؤكدًا أن مبادرة "بداية جديدة" التي أطلقها رئيس الجمهورية كانت الدافع الرئيسي لهذا الإنجاز، متمنيًا تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

كما تفقد المحافظ مقر السوق القديم وأجرى حوارًا مفتوحًا مع التجار والباعة للاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، مع التأكيد على الحفاظ على استقرار مصادر رزقهم، وإعلان حزمة من التيسيرات لضمان انتقال سلس وآمن إلى المقر الجديد.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب خالد فتح الباب والدكتور حمادة حلبي، أعضاء مجلس النواب، والمهندس مدحت الجابري رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد، والمهندس أيمن طوبار العضو المنتدب، وإكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار، وعدد من القيادات التنفيذية.