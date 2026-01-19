بالصور- جامعة سوهاج تستعد لإطلاق صالة مغطاة وفق معايير عالمية

بالصور- السيطرة على حريق في مخزن هيئة الأوقاف بأسيوط

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، البدء في أعمال التشطيبات النهائية لصالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة" الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد رئيس الجامعة، أن الصالة تمثل إضافة رياضية كبرى للجامعة والمحافظة، وستكون مركزًا متكاملًا لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا في مختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الصالة تعد واحدة من خمس صالات أولمبية على مستوى الجمهورية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، وتم تصميمها وتنفيذها وفق أعلى المواصفات العالمية، بما يؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى والفعاليات المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الدكتور حسان النعماني لمتابعة سير أعمال التشطيبات النهائية بالصالة، والتي تسع لنحو 5 آلاف متفرج، وبتكلفة إجمالية تبلغ مليار جنيه، وتقام على مساحة 26 ألف متر مربع، وتضم 25 لعبة رياضية متنوعة.

وأشار "النعماني" إلى أن الصالة تشمل صالة رئيسية وصالات ألعاب فرعية وملحقة، إلى جانب صالة لكبار الزوار، وأخرى للمؤتمرات الرياضية، وصالات للفنون القتالية المختلفة، وصالات للجيم والجاكوزي والسونا، فضلًا عن غرفة للتعليق والبث التلفزيوني، بما يواكب أحدث النظم المعمول بها في الصالات الرياضية الدولية.

كما تفقد رئيس الجامعة الملاعب الملحقة بالصالة، والتي تضم 4 ملاعب، بواقع ملعبين نجيل صناعي خماسي وملعبين أكريليك متعدد الأغراض، بمساحة 22 مترًا عرضًا × 44 مترًا طولًا لكل ملعب، وذلك في إطار دعم الأنشطة الطلابية وبناء شخصية الطالب بدنيًا ونفسيًا، وتوفير بيئة رياضية متكاملة داخل الحرم الجامعي الجديد.