من "خردة" الورش.. فني بمياه سوهاج يبتكر بديلاً لجهاز ثمنه 100 ألف جنيه

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد وطرح أفكار مبتكرة وعملية تسهم في ترشيد النفقات وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والإمكانات المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الشركة أنه في هذا الإطار نجح أحد الفنيين العاملين بورشة إصلاح الطلمبات بمجمع الورش بمحطة مياه نيدة في تصنيع منظم لأجهزة الكلور سعة 200 كجم/ساعة، بتكلفة لا تتجاوز 3 آلاف جنيه فقط، وذلك بالاعتماد على الخامات المتوافرة والجهود الذاتية.

وأشار إلى أن تعطل هذا الجزء الحيوي كان يؤدي في السابق إلى استبدال جهاز الكلور بالكامل، والذي تصل تكلفته حاليًا إلى نحو 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا الابتكار يسهم بشكل مباشر في تحقيق وفر مالي ملموس وترشيد الإنفاق، وتعزيز الاعتماد على الكوادر الفنية الذاتية في أعمال الصيانة والإصلاح.

وأضاف أن الشركة قامت بمكافأة الفني القائم على هذا الابتكار عقب الانتهاء من أعمال الاختبارات وتشغيل منظم جهاز الكلور الذي تم تصنيعه محليًا، بعدما أثبت كفاءة عالية في الأداء، لافتًا إلى أنه تم اعتماد المنظم الجديد وتعميم تصنيعه على جميع المحطات السطحية التي تعاني من تهالك تلك المنظمات.

وشدد رئيس مياه سوهاج على أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرارية عمل منظومات الكلور بأعلى كفاءة وجودة، والحفاظ على إنتاج مياه شرب نقية وآمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، في إطار استراتيجية الشركة لدعم الابتكار وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي القائم على الكفاءة وترشيد الموارد.