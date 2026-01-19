طلب إحاطة بشأن جنوح وغرق السفينة FENER قبالة سواحل بورسعيد

تقدم النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، القائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، بشأن جنوح وغرق السفينة FENER شمال سواحل بورسعيد بمنطقة الانتظار الغربية لقناة السويس.

وأوضح "اللمعي"، في طلب الإحاطة المستند إلى حكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن السفينة كانت محملة بنحو 4 آلاف طن من الملح، فضلًا عن احتوائها على صهاريج وقود وزيوت، ما ينذر بتداعيات بيئية خطيرة في حال تسرب أي من هذه المواد إلى مياه البحر.

وأشار النائب إلى أن استمرار وجود السفينة الغارقة بهذا الشكل قد يؤدي إلى آثار بيئية واقتصادية مقلقة، تشمل تلوث الشاطئ، الإضرار بالثروة السمكية، الإخلال بالتوازن البيئي، تهديد صحة المواطنين، والتأثير السلبي على حركة السياحة بمحافظة بورسعيد.

وطالب اللمعي بضرورة التحرك العاجل والسريع من قبل الجهات المختصة لانتشال السفينة ومكافحة أي تسرب محتمل للوقود أو الزيوت أو المواد الخطرة على متنها، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، والتعامل مع الأمر كأولوية قصوى نظرًا لخطورة تداعياته البيئية والاقتصادية.

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن حماية البيئة والشواطئ المصرية مسؤولية وطنية تتطلب تحركًا حاسمًا وسريعًا من جميع الجهات المعنية.