15 % لجميع الوحدات.. زيادتان في الإيجار القديم خلال 2026

كتب : محمد نصار

01:26 م 19/01/2026

الإيجار القديم

يترقب ملاك ومستأجري العقارات القديمة "الإيجار القديم"، تطبيق زيادتين جديدتين في القيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال عام 2026.

الزيادة الأولى تُطبق خلال شهر مارس 2026 بمقدار 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة قبل هذا الموعد وذلك بالنسبة للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن، والتص صدر لها قانون دخل حيز التنفيذ في عام 2022 ويدخل عامه السادس وقبل الأخير في 2026.

بينما الزيادة الثانية تُطبق اعتبارًا من جرة شهر سبتمبر المقبل، بنسبة 15% أيضًا، وهي أول زيادة سنوية متعلقة بتعديلات الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية وفق القانون المطبق بداية من شهر أغسطس 2025.

وقد حدد القانون "السكني" السابق ذكره، مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية قبل الإخلاء، بينما تكون المهلة 5 سنوات فقط للمحال والأنشطة التجارية.

الإيجار القديم مستأجري العقارات القديمة القيمة الإيجارية

