بالصور- السيطرة على حريق في مخزن هيئة الأوقاف بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن تابع لهيئة الأوقاف بحي غرب المدينة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق داخل عمارات الأوقاف في المنطقة.

وعلى الفور، تحركت قوات الشرطة والإسعاف ووحدات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن النيران اشتعلت في مجموعة من المخلفات داخل مخزن تابع لهيئة الأوقاف بمنور عمارة رقم 3.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى الطوابق العليا بالعقار، ما حال دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأحرزت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.