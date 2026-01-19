إعلان

بالصور- السيطرة على حريق في مخزن هيئة الأوقاف بأسيوط

كتب : محمود عجمي

01:15 م 19/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق داخل مخزن
  • عرض 3 صورة
    جانب من حريق مخزن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن تابع لهيئة الأوقاف بحي غرب المدينة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق داخل عمارات الأوقاف في المنطقة.

وعلى الفور، تحركت قوات الشرطة والإسعاف ووحدات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن النيران اشتعلت في مجموعة من المخلفات داخل مخزن تابع لهيئة الأوقاف بمنور عمارة رقم 3.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى الطوابق العليا بالعقار، ما حال دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأحرزت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق في مخزن مخزن هيئة الأوقاف أسيوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
أخبار المحافظات

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026
الموضة

كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

الجنح تعاقب المتهمين في قضية "خناقة كمبوند الفردوس" بالحبس
حوادث وقضايا

الجنح تعاقب المتهمين في قضية "خناقة كمبوند الفردوس" بالحبس

ثنائي مصري يتصدر.. التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025؟
رياضة عربية وعالمية

ثنائي مصري يتصدر.. التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025؟
خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
زووم

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح