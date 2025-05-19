تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقتل طفلتيها بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقتل طفلتيها غرقًا داخل حوض الاستحمام بمنزلها، والشروع في قتل شقيقيهما، وذلك بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم، إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل، وذلك لسماع المرافعات.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة و مصطفى محمد رشاد نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عليان جامع و أحمد سعد.

وكان المستشار تامر محمود محمد، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهمة "آية. أ. ع"، البالغة من العمر 34 عامًا، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لها النيابة العامة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار لطفلتيها، والشروع في قتل طفل ثالث.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة، وهي حاصلة على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية وتعمل ربة منزل، ارتكبت جريمتها بتاريخ 21 أبريل 2024، حيث أقدمت على قتل ابنتها "إسراء. د. ع" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن خططت للجريمة مستغلة غياب زوجها عن المنزل، فخنقتها ثم غمرتها في حوض الاستحمام " بانيو " حتى فارقت الحياة.

كما اتهمت النيابة المتهمة بقتل ابنتها الثانية "دعاء. د. ع" بنفس الطريقة، حيث حملتها أثناء نومها ووضعتها في حوض الاستحمام وأغرقتها حتى الموت، وامتدت الجريمة إلى محاولة قتل ابنها الثالث "حمزة. د. ع"، إذ حاولت خنقه بيديها، إلا أنه تمكن من الإفلات والهرب مستغيثًا بالأهالي.