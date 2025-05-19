إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مبادرة جديدة تحت شعار “دمتم سند”، بمحافظة الإسماعيلية، إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، في إطار حرص الهيئة على الوصول بالرعاية الطبية إلى منازل المرضى، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المبادرة تُعد تجسيدًا عمليًا لرؤية الهيئة في توفير خدمات صحية ترتكز على احتياجات المواطنين الفعلية، وليس فقط على مكان تقديم الخدمة، موضحًا أن “دمتم سند” تمثل نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية المستدامة التي تضع الإنسان في قلب المنظومة.

وأضاف: “نؤمن أن الرعاية الصحية الحقيقية تبدأ من المواطن، ونعمل من خلال هذه المبادرة على الوصول بالخدمة إلى كل من لا يستطيع الوصول إليها، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بما يعزز من دور الهيئة المجتمعي، ويحقق أعلى معدلات رضا المنتفعين”.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية بشكل دوري، وتشمل الكشف المنزلي، متابعة حالات الضغط والسكر، قياس العلامات الحيوية، صرف الأدوية الشهرية، تعديل الجرعات وفق التقييم الطبي، إجراء التحاليل الطبية، التثقيف الصحي والدوائي، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية، والتعامل السريع مع الحالات الحرجة وتحويلها للوحدات أو المجمعات الطبية التابعة للهيئة عند الحاجة.

وأوضح السبكي أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 4873 منتفعًا من كبار السن فوق سن 65 عامًا، من بينهم 1065 مريضًا بالسكري ،950 مريضًا بالضغط ،2185 من ذوي الإعاقات الحركية ،349 مريض قلب ،210 مرضى كلى ،102 حالة سرطان تتلقى علاجًا كيماويًا إضافة إلى عدد من الحالات المزمنة الأخرى.

ويتم تنفيذ المبادرة من خلال جميع وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتحت إشراف إدارة الرعاية الصحية الأولية بفرع الهيئة، وبمشاركة فعالة من عدد من الإدارات منها: رضا المنتفعين، الصيدلة، الإمداد، التسويق، الإعلام، والمبادرات.

كما يشارك في الإشراف على المبادرة الدكتور علي رفعت، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتورة منى منير، مدير الرعاية الصحية الأولية بالفرع.