محافظ الدقهلية يفاجئ العاملين بعيادة التأمين الصحي فى العباسي -صور

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، عيادة التأمين الصحي بشارع العباسي بمدينة المنصورة، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الأداء، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة واللائقة للمتواجدين والمترددين.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل والتواجد المستمر خلال أوقات العمل الرسمية، لتلبية وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين.

والتقى محافظ الدقهلية، المواطنين، واستمع إليهم وتلاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، وجرى التأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام.

وأوضح، أنه جاء للاطمئنان على سير العمل بالشكل المطلوب، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة من المواطنين، وتوفير العلاج اللازم لهم دون تأخير أو تعطيل.