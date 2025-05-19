"ادعوا لبلدكم وريسنا".. محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ودع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، فوج حجاج بيت الله الحرام التابع للجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي، قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك في أجواء يسودها الإيمان والفرح والود والمحبة.

وقدم المحافظ التهنئة للحجاج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة سالمة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها مديرية التضامن الاجتماعي في تنظيم الفوج وتيسير إجراءات السفر، كما أكد على حرص المحافظة على التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لتوفير أقصى درجات الدعم والرعاية للحجاج، وضمان راحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء المناسك.

ووجه محافظ بورسعيد حديثه للحجاج قائلًا: "كل المطلوب منكم تدعوا لبلدكم وتدعوا لريسنا ربنا يحميه وادعولي ربنا يسترها معانا ونكمل معاكم هنا على خير".

ومن جانبها، أوضحت مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والطبية الخاصة بالحجاج، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان رحلة حج آمنة وميسرة.