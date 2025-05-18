4 مصابين في انهيار جزئي بمصنع في جمصة

الدقهلية – رامي محمود:

أُصيب أربعة عمال بإصابات متفرقة داخل مصنع بالمنطقة الصناعية في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إثر سقوط جزء من سقف خرساني أثناء أعمال صب الخرسانة، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء الدكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد مسعد عوض، مأمور قسم شرطة جمصة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بشأن إصابة 4 عمال أثناء تنفيذ صبة خرسانية داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في جمصة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم جمصة، بقيادة الرائد جاد عبدالعظيم، رئيس المباحث، يرافقهم قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث. وبالفحص، تبين أن السقف الخرساني انهار بشكل مفاجئ أثناء أعمال البناء، مما أدى إلى سقوط عدد من العمال.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال المصابين، وهم: عبد الهادي عبد العاطي عبد الهادي (48 عامًا) مصاب بكدمة في الساق اليمنى، وخالد محمد جاد (29 عامًا) مصاب بكسر في الفخذ الأيسر، وناصر عاطف خليفة (40 عامًا) يعاني من آلام بالعمود الفقري، ورمزي عبد المقصود الشربيني (52 عامًا) مصاب بكسر في الفخذ الأيمن

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.