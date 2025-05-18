الملاكي تساوت بالأرض.. انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال على أخرى بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

انقلبت سيارة نقل محملة بالرمال في إحدى قرى مركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، على سيارة ملاكي متوقفة بجانب الطريق، مما أدى لإغلاق طريق القرية لساعتين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال على أخرى ملاكي في قرية البدرمان التابعة لمركز ديرمواس جنوبي المحافظة.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين انقلاب السيارة نتيجة الحمولة الزائدة وعدم تمهيد الطريق، مما أدى لانحرافها وانقلابها على سيارة ملاكي متوقفة على جانب الطريق.

ولم يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو وفيات، وتم فتح الطريق ورفع سيارة النقل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارتين.