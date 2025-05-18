مستشفى الأورام بالأقصر:221 ألف خدمة معملية لدعم مرضى السرطان بالصعيد

الأقصر- محمد محروس:

أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، عن تنفيذ 221 ألف خدمة تحليل وفحص معملي داخل معاملها المركزية المتخصصة، خلال عام 2024 وحتى منتصف مايو الجاري، في إطار جهوده لتقديم خدمات طبية مجانية ومتكاملة لأطفال صعيد مصر.

وأكد الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن هذا العدد يعكس كفاءة الكوادر الطبية والفنية بالمستشفى، ويجسد البيئة التشخيصية المتطورة التي تواكب المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المعامل تقدم باقة متنوعة من التحاليل الدقيقة، من بينها اختبارات التوافق الحيوي، بما يسهم في الوصول إلى تشخيص دقيق ووضع خطط علاجية مخصصة لكل حالة.

وأوضح حسين أن المعامل مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات المعملية، وتعمل تحت إشراف كوادر فنية مؤهلة على أعلى مستوى، ما يعزز من فرص نجاح العلاج، خصوصًا في حالات أورام الأطفال التي تتطلب دقة عالية في التشخيص.

من جانبه، أعرب محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن اعتزازه بما تحقق داخل المعامل المركزية، مؤكدًا أن الاستثمار في أدوات التشخيص لا يقل أهمية عن العلاج نفسه، قائلاً: "نؤمن أن كل خدمة معملية دقيقة تقرّبنا من شفاء طفل مريض، ونحن ملتزمون بدعم المستشفى لتقديم هذه الخدمات مجانًا لأبناء الصعيد، دون تحميل أسرهم أي أعباء مالية".