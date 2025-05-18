للمرة الرابعة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحى فى جديلة -صور

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عيادة التأمين الصحي بمنطقة جديلة للمرة الرابعة، وذلك بعد قراره بنقل المدير ونائبه واحالتهما للتحقيق على خلفية زيارته الأولى واكتشافه تدني مستوى الخدمات المقدمة للمترددين وغلق الصيدلية فى مواعيد العمل الرسمية.

وتابع المحافظ خلال جولته سير العمل وتغيير مستوى الأداء للأفضل، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة و اللائقة للمتواجدين والمترددين.

والتقى محافظ الدقهلية، المواطنين، وتلاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، وأكد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام.

وأكد مرزوق، أنه جاء للاطمئنان على سير العمل بالشكل المطلوب، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين.

وطلب محافظ الدقهلية، من مدير عيادة التأمين الجديد تعليق بانر بجدول عمل الأطباء على واجهة العيادة.