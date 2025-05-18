محافظ الدقهلية يفتتح وحدة صحية بمنطقة الشيخ زايد فى جمصة -صور

الدقهلية-رامي محمود:

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الوحدة الصحية بمنطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، والدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة نجلاء فتحي مدير الإدارة الصحية بجمصه، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة.

وتفقد محافظ الدقهلية العيادة والصيدلية ومعمل التحاليل، وقسم المبادرات الرئاسية التي تقدم خدماتها للمواطنين، والتقى أطباء الوحدة وفرق التمريض، واستمع إليهم للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة توفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة للمترددين على الوحدة من خدمات طبية لائقة.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة الالتزام من قبل الطواقم الطبية والتمريض والتواجد في الأوقات الرسمية للعمل وتلبية احتياجات المواطنين المترددين على الوحدة، وأشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الوحدة بتقديم خدمات طبية لأهالي المنطقة ومن حولها.

والتقى محافظ الدقهلية، المواطنين خلال تفقده الوحدة الصحية، ووجه رئيس مدينة جمصة ببحث توفير كشك لإحدى المواطنات بشرط أن يتم تصميمه وفقا لنموذج حضاري يحافظ على المظهر الجمالي للمنطقة ويمنع وجود منظر عشوائي.

يذكر أنه جرى تجهيز مقر الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمجمع الخدمات الحكومية، وتضم عيادة كشف واستقبال وصيدلية، ومعمل متطور يشمل تحاليل البول والبراز، وكذلك تحاليل السكر والهيموجلوبين وجهاز كيمياء الدم لعمل وظائف الكبد والكلى وأعمال المبادرات الرئاسية.