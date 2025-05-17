"طفشانين من الحر".. أطفال الزقازيق يهربون إلى مياه بحر مويس للتغلب على ارتفاع الحرارة -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

في مشهد غير معتاد تسبب فيه الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، لجأ عدد من الأطفال بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية إلى مياه بحر مويس للسباحة واللهو، بحثًا عن ملاذ بارد يخفف عنهم حرارة الجو.

بالتزامن مع ذلك، خلت شوارع المدينة من المارة بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس مدى تأثير الموجة الحارة على حركة المواطنين.

وسجلت محافظة الشرقية في منتصف ساعات المساء درجة حرارة عظمى بلغت 41 درجة مئوية في الظل، بينما بلغت سرعة الرياح 19 كيلومترًا في الساعة، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 17%.

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس غائم نسبيًا مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار بنسبة 10%.

ولوحظ غياب شبه تام للمارة من شوارع المحافظة تماشيًا مع ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وفي المقابل، وجد أطفال صغار وسيلة للتغلب على هذا الطقس الحار باللجوء إلى السباحة في مياه بحر مويس الذي يقع في قلب مدينة الزقازيق.

وعبر الأطفال عن سعادتهم بهذه الوسيلة قائلين: "طفشانين من الحر وقلنا نسبح في البحر".