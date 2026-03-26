انهيار جزئي لمنزل يُصيب 3 أشخاص بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:48 م 26/03/2026

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة، اليوم الخميس، إثر انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين بقرية شابور، التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.

انتقال الأجهزة المعنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بوقوع انهيار جزئي لعقار بقرية شابور، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد 3 سيارات مجهزة، لتأمين موقع الحادث ونقل المصابين.

أسماء المصابين والإصابات

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: أبو بكر شوقي سعيد السمادوني، 16 عام، مقيم قرية كفر غرين، مصاب بسحجات بالوجه واشتباه كسر بالساق اليسرى، عوض منصور عبد المحسن السمادوني، 41 عام، مقيم قرية كفر غرين، مصاب بكدمات بالذراع الأيسر، محمد السيد محمد، 69 عام، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر واشتباه كسر بالفك السفلي.

الإجراءات القانونية

نقل المصابون إلى مستشفى كفر الزيات المركزي لتلقي العلاج اللازم، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنياً حول العقار، للمعاينة وبيان أسباب الانهيار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

