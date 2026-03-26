قضت محكمة في باريس غيابيًا بإدانة عضو جماعة الإخوان طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس الجماعة، بالسجن لمدة 18 عامًا بتهمة اغتصاب ثلاث نساء بين عامي 2009 و2016، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بحركة "مي تو".

وبحسب شبكة "دويتش فيله" الألمانية، جاء الحكم مساء الأربعاء، حيث ثبتت إدانته بجميع التهم المنسوبة إليه، ما يمثل أحدث تراجع لمكانته الأكاديمية والاجتماعية.

واعترف طارق رمضان بالاتهامات وذلك بعد نفيه الاتهامات الموجهة إليه أمام المحكمة الفرنسية.

وأصدر القاضي رئيسة الجلسة كورين جويتزمان مذكرة توقيف للباحث البالغ من العمر 63 عامًا، مشيرة إلى أن تنفيذ العقوبة لا يمكن أن يتم إلا بعد القبض عليه في فرنسا.

كما حظرت المحكمة على رمضان دخول الأراضي الفرنسية مرة أخرى بعد انتهاء فترة العقوبة.

كان رمضان قد أدين في عام 2024 في قضية منفصلة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في سويسرا، ورفضت المحكمة العليا السويسرية في العام التالي استئنافه، مؤكدة عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، مع تعليق سنتين منها.

لم يحضر رمضان المحاكمة في باريس شخصيًا هذا الشهر، حيث استند محاموه إلى ما وصفوه بـ"انتكاسة" مرض التصلب المتعدد التي استلزمت إدخاله المستشفى في جنيف، لكن هذا الادعاء رفض بعد تقييم طبي أُجري بأمر من المحكمة.

ويُعد "رمضان" حفيد حسن البنا، المؤسس المشارك لجماعة الإخوان في مصر خلال عشرينيات القرن الماضي، وكان قبل ظهور هذه الاتهامات أستاذًا للدراسات الإسلامية المعاصرة بجامعة أوكسفورد.

وكان يُعرف بمواقفه الأكاديمية التي اعتبرها النقاد متطرفة، بينما ينفي أي صلة بحركات متطرفة.

ويمثل هذا الحكم ضربة قوية لشخصية إخوانية معروفة دوليًا، ويعكس تأثير حركة "مي تو" في كشف ملفات الاعتداءات الجنسية على نطاق واسع وملاحقة المسئولين عنها قضائيًا.