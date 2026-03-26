أمريكا تتهم روسيا بدعم إيران استخباراتيا لاستهداف وقتل الأمريكيين

كتب : وكالات

04:54 م 26/03/2026 تعديل في 05:06 م

وزارة الخارجية الأمريكية

اتهمت وزيرة الخارجية الأمريكية، كايا كالاس، روسيا، يوم الخميس، بتقديم دعم استخباراتي لإيران في حرب الشرق الأوسط بهدف "قتل الأمريكيين"، داعيةً الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغط على موسكو.

وقالت كالاس للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة السبع خارج باريس: "نرى أن روسيا تساعد إيران بمعلومات استخباراتية لاستهداف الأمريكيين وقتلهم، كما تدعمها الآن بالطائرات المسيّرة لتمكينها من مهاجمة الدول المجاورة والقواعد العسكرية الأمريكية".

أضافت: "هذه الحروب مترابطة بشكل وثيق، إذا أرادت أمريكا وقف الحرب في الشرق الأوسط، ووقف إيران عن مهاجمتها، فعليها أيضاً الضغط على روسيا لكي لا تتمكن من مساعدتها في ذلك"، في إشارة إلى غزو موسكو لأوكرانيا.

فيديو قد يعجبك



كارثة بيئية في البحر المتوسط .. تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على ناقلة غاز
شئون عربية و دولية

كارثة بيئية في البحر المتوسط .. تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على ناقلة غاز
احمي صدرك.. كيف تتجنب نزلات البرد خلال الأمطار؟
نصائح طبية

احمي صدرك.. كيف تتجنب نزلات البرد خلال الأمطار؟
بالأرقام.. مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027
أخبار مصر

بالأرقام.. مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027
حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها
حوادث وقضايا

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها
"إيه الوحاشة دي".. سالي عبدالسلام ترد على متابعة بعد ولادة طفلها الأول
زووم

"إيه الوحاشة دي".. سالي عبدالسلام ترد على متابعة بعد ولادة طفلها الأول

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ