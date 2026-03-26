أمريكا تتهم روسيا بدعم إيران استخباراتيا لاستهداف وقتل الأمريكيين

اتهمت وزيرة الخارجية الأمريكية، كايا كالاس، روسيا، يوم الخميس، بتقديم دعم استخباراتي لإيران في حرب الشرق الأوسط بهدف "قتل الأمريكيين"، داعيةً الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغط على موسكو.

وقالت كالاس للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة السبع خارج باريس: "نرى أن روسيا تساعد إيران بمعلومات استخباراتية لاستهداف الأمريكيين وقتلهم، كما تدعمها الآن بالطائرات المسيّرة لتمكينها من مهاجمة الدول المجاورة والقواعد العسكرية الأمريكية".

أضافت: "هذه الحروب مترابطة بشكل وثيق، إذا أرادت أمريكا وقف الحرب في الشرق الأوسط، ووقف إيران عن مهاجمتها، فعليها أيضاً الضغط على روسيا لكي لا تتمكن من مساعدتها في ذلك"، في إشارة إلى غزو موسكو لأوكرانيا.