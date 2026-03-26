أكد الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، اليوم الخميس، أن لجان الطب البيطري على مستوى الإدارات البيطرية بمدن ومراكز المحافظة تعمل يوميًا بالتفتيش على المنشآت المخالفة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" في أول تعليق بعد ضبط مجزر مخالف في مدينة الرياض منذ أيام ماضية إن هناك توجيهات وتعليمات واضحة لكل الإدارات الفرعية على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ بالتأهب والاستعدادات بشأن أعمال التفتيش على المنشآت المخالفة التي تتعلق بالأمور البيطرية.

وتابع هناك تنسيقًا مع كافة الجهات الرقابية في محافظة كفر الشيخ متمثلة في مديرية التموين، ومباحث التموين، والصحة، وكذا مع الوحدات المحلية بشأن إجراء حملات باستمرار للمرور على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين المتلاعبين بصحة المواطنين، ووفق ذلك والتزامًا باللوائح وأحكام القانون يجرى اتخاذ اللازم قانونًا حيال أي مخالفة.

وأضاف أن دور عضو الطب البيطري في أي لجنة مشكلة تضم الجهات الرقابية المختلفة فحص السلعة المشكوك في صحتها والتي من شأنها فحصها بيطريًا مثل اللحوم، والأسماك، والدواجن، وبعض السلع الغذائية، ووفق ذلك يجرى عمل تقرير فني حول نتائج الفحص وضمه لتقرير الحملة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم نحوها.

وأشار إلى أنه عقب ورود أي معلومة لمديرية الطب البيطري، أو للإدارات الفرعية ضد منشأة يجرى فيها ممارسة أعمال مخالفة تهدد صحة المواطنين يجرى التنسيق مباشرة مع مباحث التموين، ومديرية التموين بشأن تشكيل حملة مشتركة للتوجه إلى تلك المنشأة تفعيلا للضبطية القضائية الخاصة بهم.

وأوضح أنه بعد إجراء التفتيش وثبوت الفحص البيطري بوجود مخالفة فعلية يجرى اتخاذ اللازم قانونًا بتحريز المخالفة تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ قراراتها حيالها ما بين إعدام المخالفات أو تفعيل مواد القانون على المخالف في ذلك الشأن، وذلك بعد تقديم التقرير الفني البيطري.

واختتم مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ تصريحاته لـ"مصراوي" وقال:"الطبيب البيطري يلعب دورًا أساسيًا في حماية صحة المواطنين، من خلال الرقابة على سلامة اللحوم والألبان، ومكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، كما يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية، ما يجعله خط الدفاع الأول وشريكًا مهمًا في منظومة الصحة العامة".

كانت حملة مشتركة في مركز الرياض بكفر الشيخ، تمكنت يوم الإثنين الماضي، من ضبط مجزر غير حكومي، وغير مرخص تجرى فيه أعمال ذبح ماشية، وفقًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، والدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

والحملة المشكلة ضمت كل من الدكتور إيهاب عباس، مدير إدارة تموين الرياض، والدكتور نسيم هاشم، مدير الإدارة البيطرية، والدكتورة نشوي السيد، ومحمد مرعي القائم بأعمال مدير الرقابة التموينية بإدارة تموين الرياض توجهت إلى الأسواق في نطاق مركز ومدينة الرياض لضبط المخالفين.

نجحت الحملة في ضبط مجزر غير حكومي، وغير مرخص كائن بأحد العمارات السكنية بمدينة الرياض، تجرى فيه أعمال ذبح حيوانات مريضة مرفوض ذبحها في المجازر الحكومية، ولحوم يشتبه أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، ووجود أختام على غير الحقيقة.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد ذبيحتين كبيرتين، وذبيحة عجل صغير فيما جرى التحفظ عليها في إحدى الثلاجات فيما أوصى الطب البيطرى في تقريره بالإعدام الكلى للحيوانات نظرًا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وظهور عليها علامات التلف، وتغيير فى خواصها الطبيعية.

ضبط مجزر غير مرخص في حملة بكفر الشيخ - صور



