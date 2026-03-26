التعاون الخليجي: ندرس كل الخيارات للرد على اعتداءات إيران

كتب : وكالات

04:39 م 26/03/2026

حرب إيران

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس تدرس كل الخيارات للرد على الاعتداءات الإيرانية والتي وصفها بالغادرة على الخليج، في الوقت الذي تفضل فيه الدبلوماسية.


وشدد على أن دول الخليج تتحلى بأعلى درجات ضبط النفس تجاه الاعتداءات الإيرانية، غير أنها آثرت عدم الرد لكي لا تتوسع رقعة الصراع.


واعتبر أن إيران هي المسؤولة عن التصعيد وعليها وقف الهجمات فوراً، مؤكداً أن "حق دول الخليج في الدفاع عن النفس مكفول بالقانون الدولي"، وأن هجمات إيران تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.


وقال جاسم البديوي، في مؤتمر صحفي في الرياض للإحاطة حول الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، أن إيران وجهت نحو 85 في المائة من صواريخها تجاه دول الخليج، مشدداً على أن سلوك إيران في المنطقة تخطى كل الحدود.

تعطيل الملاحة

وأضاف البديوي أن دول الخليج أبلغت إيران بأنها ليست طرفاً في النزاع، مشدداً على أن "القانون الدولي يحظر تعطيل الملاحة بالمضايق، ولا يمكن لأي طرف تعطيل الملاحة في المضايق".


وأكد أمين مجلس التعاون، خلال المؤتمر الصحفي، ضرورة إشراك دول المجلس في أي محادثات أو اتفاقيات لحل الأزمة الحالية.


وجدد أمين مجلس التعاون الخليجي إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار "اعتداءات إيران" على دول مجلس التعاون، وما تشمله من استهدافٍ متعمدٍ للبنية التحتية والمنشآت النفطية، في انتهاكٍ صارخٍ لأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية، وتهديدٍ مباشرٍ لأمن واستقرار المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة العالمية.


وأكد أن "استمرار هذه الاعتداءات يكشف بوضوح عن النهج التصعيدي للحكومة الإيرانية تجاه دول المجلس، ويُعد عملاً عدوانياً مرفوضاً يقوّض جهود التهدئة ويهدد الأمنين الإقليمي والدولي، مطالباً المجتمع الدولي بإرسال رسالة موحدة لإيران لوقف هجماتها".

حرب إيران إيران وأمريكا مجلس التعاون الخليجي

احمي صدرك.. كيف تتجنب نزلات البرد خلال الأمطار؟
نصائح طبية

احمي صدرك.. كيف تتجنب نزلات البرد خلال الأمطار؟
حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها
حوادث وقضايا

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها
قرار من الاستئناف بشأن المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة
حوادث وقضايا

قرار من الاستئناف بشأن المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة
يقترب من 53 جنيها.. سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات
أخبار البنوك

يقترب من 53 جنيها.. سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات
بعد كشف هويته.. تفاصيل أول حفل لـ "تووليت" في الإسكندرية
زووم

بعد كشف هويته.. تفاصيل أول حفل لـ "تووليت" في الإسكندرية

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ