مصرع شاب غرقا في مياه النيل ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

04:01 م 26/03/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

لقى شاب مصرعه غرقا في مياه النيل، في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، و جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي.


تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "محمد.ع.س"، 18 عامًا، مقيم بقرية زرابي الحيبة التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة إثر تعرضه للغرق في مياه النيل.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق نتيجة فشل حاد في التنفس، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

جرى إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

