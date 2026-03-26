اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكومة بنيامين نتنياهو بأنها لا تكتفي بتوجيه ضربات إلى إيران، بل تمضي في تنفيذ مخططات لاحتلال لبنان بشكل تدريجي.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها الخميس، إن الحرب على إيران ما تزال تُغرق المنطقة في أجواء من الدماء والدمار، مشيراً إلى أن الأطفال الأبرياء باتوا أهدافاً للصواريخ حتى أثناء وجودهم داخل مدارسهم.

وجدد الرئيس التركي اتهامه لحكومة نتنياهو، معتبراً أنها توسّع نطاق عملياتها، ولا تقتصر على إيران فقط، بل تشمل تحركات متدرجة تجاه لبنان

وأكد أن تركيا لا تفرق بين شعوب المنطقة، ولن تقف مكتوفة الأيدي في ظل ما وصفه بمعاناة “الإخوة”، مضيفاً أن المنطقة تمر بواحدة من أكثر مراحلها قسوة خلال القرن الأخير، في ظل ما اعتبره “شبكة إبادة” تدفع الأوضاع نحو كارثة، تحت غطاء مبررات دينية.