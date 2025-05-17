المنيا تطرح 19 فرصة استثمارية جديدة.. تعرف على الأماكن

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، عن طرح 19 فرصة استثمارية بمراكز المحافظة، ضمن خطة المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، للعمل فى كافة الجوانب التنموية حرصا على تحقيق الصالح العام.

وأكد كدواني، أن محافظة المنيا بموقعها الجغرافي المتميز وثرواتها المتنوعة تمتلك العديد من الموارد الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والسياحية التي يمكن استغلالها لتوفير بيئة استثمارية خصبة، تساهم في جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز أهداف التنمية الاقتصادية.

وأكد المحافظ، أهمية جولاته الميدانية بمختلف المراكز ، وساهمت بشكل واضح في اكتشاف العديد من المواقع غير المستغلة، منها الكثير من الأراضي والمباني التي سيتم طرحها كفرص استثمارية لتعظيم الاستفادة منها وتقديم كافة الخدمات لأهالي المراكز والقرى التابعة لها.

من جانبها، أشارت منال خيري، مدير إدارة الاستثمار في المحافظة، إلي تنفيذ تكليفات محافظ المنيا بالمعاينة الميدانية لجميع الفرص المطروحة للاستثمار والوصول إلى أفضل السبل للاستفادة منها، وأن هناك طلباً كبيرا على الفرص الاستثمارية المطروحة بزمام المحافظة ومراكزها.

وذكرت أن المزاد الحالي هو الثاني خلال عام 2025 لطرح 19 فرصة متنوعة بين أراض ومبان غير مستغلة بجميع مراكز المحافظة ويمكن للراغبين في التقدم على تلك الفرص طلب كراسة الشروط والمواصفات من مخازن ديوان عام المحافظة مقابل سداد قيمة كراسة الشروط وتأمين المزاد المؤقت، على أن يتم عقد الجلسات بصفة علنية في المواعيد المحددة لذلك وتخضع تلك العمليات لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.