ليلى علوي من داخل دير سانت كاترين: "حاسة أني في الجنة"

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرت الفنانة ليلى علوي، اليوم السبت، زيارة لمدينة سانت كاترين، لمشاهدة المقاصد السياحية وعلى رأسها دير سانت كاترين، وذلك على هامش زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، وحضور حفل افتتاح أول نادي رياضي بمدينة دهب.

وأعربت ليلى علوى، في تصريحات صحفية من داخل الدير، عن سعادتها بزيارة الدير الذي يعد أيقونة للتسامح وعبق التاريخ، مؤكدة أنها تشعر بأمان وسلام نفسي منذ وصولها المدينة، قائلة "أشعر أنني في الجنة لما يتميز به الدير من روحانيات، وطبيعة المدينة الخلابة والفريدة من نوعها".

وقدمت الشكر للقائمين على تنفيذ مشروع التجلي الأعظم، الذي أضاف رونقا وجمالا للمدينة الدينية، متمنية أن تكون من المشاركين في افتتاح هذا المشروع الضخم.