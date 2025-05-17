مصرع عامل وإصابة 17 آخرين في حادث مروع بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



لقي عامل مصرعه، وأصيب 17 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق فايد بالإسماعيلية.

كانت غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم (ط ن ي 8179) محملة بالعمال، مما أسفر عن إصابة 17 شخصًا ووفاة آخر في الحال



ودفع فرع إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بخمس سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث قدّم المسعفون الإسعافات الأولية للمصابين، ثم تم نقل 16 منهم إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج، في حين رفض أحدهم النقل إثر إصابته بصدمة عصبية.

وقالت مصادر طبية إن المصابين هم: محمد كامل متولي محمد (35 سنة–فايد) وأحمد نبيل مصطفى (25 سنة–فايد)، أحمد محمود علي (27 سنة–فايد)، محمد سمري عبد الحميد محمود (36 سنة–فايد) ومحمود سمري عبد الحميد (19 سنة–فايد).

كما أصيب في الحادث كلّ من: محمود خالد عبد السلام (22 سنة–فايد)، وأحمد جودة أحمد (20 سنة–فايد)، ومحمد كيلاني محمد (40 سنة–فايد)، وعلي عبد المجيد علي (38 سنة–فايد)، وعمرو محمد جمعة (25 سنة–فايد)، حمدي محمد حمدي (45 سنة–فايد) ومحمد علي عبد الحليم (29 سنة–فايد)، وأحمد محمد محمود (45 سنة–فايد)، السيد عبد الرحمن السيد (37 سنة–فايد)، وحسن محمدي عليوة (38 سنة–فايد) محمود إبراهيم متولي (30 سنة–فايد).



وأعلن قطاع إسعاف الإسماعيلية وفاة وائل عبيد إبراهيم (31 سنة–فايد) في موقع الحادث، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى فايد، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.











