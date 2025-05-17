مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية نوب طحا التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهليته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مستشفى شبين القناطر العام باستقبالها جثة شاب يدعى "ه. ج" 35 عاما مقيم بقرية نوب طحا في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وكشفت التحريات أنه لقى مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن.

وشيع أهالى القرية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط دعواتهم له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.