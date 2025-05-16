السيطرة على حريق قبل امتداده لمنازل قرية في الأقصر -صور

الأقصر- محمد محروس:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب في كوم نخيل بمنطقة نجع المعلات بقرية القرايا التابعة لمركز إسنا، وذلك قبل أن يمتد إلى المنازل السكنية المجاورة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران في أحد كروم النخيل، وتحركت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث نجحت جهود رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، كما بدأت الجهات المعنية في معاينة الموقع للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.