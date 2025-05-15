بسبب وصلة رقص.. فصل 3 طلاب بمدرسة خاصة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت إدارة العجمي التعليمية في الإسكندرية، اليوم الخميس، عن فصل 3 طلاب بإحدى المدارس الخاصة، لمدة ثلاثة أيام، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للعمل داخل المدارس وحرصًا على سير الامتحانات.

يأتي القرار بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الطلاب الثلاثة أثناء وصلة رقص داخل أحد المدارس الخاصة التابعة لإدارة العجمي غرب الإسكندرية.

وقررت إدارة المدرسة فصل الطلاب 3 أيام، نظرًا لما وصفته قيامهم ببعض السلوكيات غير المقبولة تربويًا بعد انتهاء بروفة حفل ختام النشاط بالمدرسة.

ووفقا للقرار، راعت إدارة المدرسة ظروف فترة الاختبارات، مشيرة إلى أنه تقرر عرض الطلاب على الاخصائية الاجتماعية للمدرسة لتوجيههم سلوكيًا وتربويًا.