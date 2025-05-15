بكوكتيل حشيش وشابو وهيروين.. تفاصيل سقوط تاجر مخدرات بنجع الطويل في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

ألقت مباحث مديرية أمن الأقصر القبض على تاجر مخدرات شهير بناحية نجع الطويل بالكرنك، عقب التأكد من صحة المعلومات الواردة عنه، وتبين أنه سبق اتهامه فى عدة قضايا سابقة ما بين مخدرات وسلاح.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بأنه عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تكمن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر «البندر» من ضبط «ش.ي» 45 عاما، عاطل، مقيم نجع الطويل بالكرنك دائرة البندر، وبحوزته كميات كبيرة من الحشيش والمادة الكريستالية البيضاء الشابو، وكميات من بودرة الهيروين، وسلاح أبيض «خنجر» ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر العاطل بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس وأيضا لتقطيع الأحراز وتقديمها إلى عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.



جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.