مصرع طفلة وإصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص ب"صحراوي أسيوط"

أسيوط- محمود عجمي:

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 9 أشخاص آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ناحية نقطة تفتيش الطرق بمركز منفلوط ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقلت قوة من ضباط المركز برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع "حور . م . ح" 18 شهرا، وإصابة 9 أشخاص.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.