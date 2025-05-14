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إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق لعدم انضباط العملية التعليمية

03:47 م الأربعاء 14 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق
  • عرض 6 صورة
    إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق
  • عرض 6 صورة
    إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق
  • عرض 6 صورة
    إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق
  • عرض 6 صورة
    إحالة إدارة مدرستين في بني سويف للتحقيق
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بني سويف- حمدي سليمان:

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة إدارة المدرستين الإعدادية والثانوية بنين بقرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا، للتحقيق، وذلك بسبب التقصير في العمل، وعدم تحقيق الانضباط والالتزام داخل المدرسة، والتي على إثرها جرى استدعاء مديري المدرستين.

جاء ذلك على هامش زيارته لوحدة دشطوط الصحية، حيث توجه المحافظ للمدرسة وتفقد عددا من الفصول والقاعات، والتقى بعض الطلاب بعد فراغهم من أداء امتحانات المواد العملية، حيث لاحظ المحافظ فوضى وعدم انضباط، وغياب الرقابة، وضعف المتابعة من قبل إدارة المدرسة بسبب ترك الطلاب للمقاعد وتجمعهم بجوار النوافذ، بشكل يعرض حياتهم للخطر في مشهد مرفوض

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم التعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة إدارة المدرستين، وطاقم الإشراف إلى التحقيق، بسبب التقصير، وضعف الرقابة والمتابعة، مشددا على أهمية وضرورة المتابعة الدورية، والتعامل الفوري مع المخالفين.

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