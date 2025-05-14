إصابة طالب بطعنة في مشاجرة بـ"المطاوي" بين عدد من الطلاب بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب طالب بالمدرسة الثانوية الصناعية في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، بطعنة في الجانب الأيمن من البطن، خلال مشاجرة بينه وبين عدد من زملائه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز ديرمواس بلاغاً بنشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب بالقرب من المدرسة الثانوية الصناعية، مستخدمين الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابة أحدهم.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع المشاجرة وتم السيطرة عليها وتبين إصابة "محمد، أ، م"، 18 سنة، طالب، ومقيم بقرية كفر خزام بمركز دير مواس، بطعنة نافذة بالجانب الأيمن، بسبب مشادة كلامية بينه وبين زملائه تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصا.

تم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى ديرمواس لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 من الطلاب المتهمين بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.